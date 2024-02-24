بابل تعطل دوام المدارس غداً

وقال المجلس في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه " تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار".وفي وقت سابق قررت محافظاتي (النجف والديوانية) تعطيل الدوام يوم غد بسبب موجة الامطار المتزايدة والمستمرة.