من الموصل.. رحلة بالدراجة الهوائية لأداء العمرة (صور)

وصل عراقيان من مدينة الموصل، الى الحدود العراقية السعودية، برحلة عبر الدراجة الهوائية لأداء مناسك العمرة.

وسافر مصطفى وعمر من فريق "تيم السفاري" من مدينة الموصل بالدراجة الهوائية إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ويقول عمر في حديث لـ السومرية نيوز، "انطلقت السفرة من يوم 15 شباط وستستمر لما بعد عيد الفطر المبارك".

وأضاف "كان هنالك استقبال طيب من أهالي السعودية وتسهيل الإجراءات"، واصفاً التجربة بـ"الجميلة وطموحنا اكبر بالسفر لبلدان أخرى".

وأدناه صور للرحلة..