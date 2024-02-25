خارطة تفصيلية بازدحامات شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من نفق النداء الى معارض النهضةجسر البنوك مزدحمجسر الطالبية ومجسر المستنصرية ازدحام متصلشارع صفي الدين الحليسريع القناة عند مدخل الطالبية من الجانبين ازدحامسريع القناة عند جسر الحبيبية من الجانبين ازدحامشارع القدس من كهرباء البلديات لغاية ساحة الحمزةسريع القناة من حديقة الجمهورية الى شارع موسى بن نصير وشارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانةجسر وساحة الطابقين لغاية نفق عمار بن ياسرجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغدادشارع المطار لغاية ام الطبول متصل بازدحام سريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالاتالبياع من الحي الصناعي لغاية تقاطع الدرويششارع الأردن وساحة النسور مزدحمة من جميع الاتجاهاتشارع المنصور والرواد ازدحامشارع دمشق من الزوراء الى نفق العلاوي