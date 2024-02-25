توقيف 4 موظفين استلموا "فروقات رواتبهم" خلافا للقانون

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المتهمين يعملون في قسم تربية تكريت تسلموا مبالغ فروقات الرواتب التي تم صرفها بالاتفاق مع محاسب الدائرة خلافاً للقانون".وأضاف أن "مبلغ الاختلاس مقداره (104,536,225) مئة واربعة مليون وخمسمائة وستة وثلاثين الف ومائتين وخمسة وعشرين دينار، لافتا إلى أن قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفقا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات بعد تدوين اقوالهم، فيما تم اصدار امر قبض بحق اثنين آخرين ولازالت القضية قيد التحقيق والاجراءات مستمرة فيها".