حريق يلتهم مجمعا طبيا في كربلاء (فيديو)

السومرية نيوز- أمن



أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مجمع طبي وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحريق اندلع في إحدى المجمعات الطبية في شارع السوق الوسط بمنطقة حي العامل بمحافظة كربلاء".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من اخماد الحريق".