صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي ليوم الإثنين

وقال المجلس في بيان ورد لـ"السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة صلاح الدين قرر تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة في أقضية (الدجيل، بلد، سامراء، الضلوعية، طوزخورماتو، آمرلي) بمناسبة زيارة النصف من شعبان والذي يصادف غداً الاثنين 26 شباط 2024، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".ويوم أمس، أعلنت محافظة النجف وكربلاء وبابل وذي قار والبصرة وواسط وميسان، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل لمناسبة ولادة الامام المهدي (عج).