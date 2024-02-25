صور جوية لمدينة كربلاء المقدسة خلال زيارة النصف من شعبان

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وتتوافد الحشود الهائلة من الزائرين على محافظة كربلاء المقدسة من داخل العراق وخارجه لأحياء الزيارة الشعبانية، ذكرى ولادة الامام محمد بن الحسن المهدي (عليهما السلام) التي تبلغ ذروتها الليلة، بينما تم استكمال الاستعدادات الامنية والصحية والخدمية اللازمة لاستقبال الزائرين.