محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على تصويت مجلس محافظة بغداد، تعلن محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي لدوائرها، ليوم غداً الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦، بمناسبة زيارة النصف من شعبان".واستثنى القرار "الدوائر الخدمية التابعة إلى محافظة بغداد".