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محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

محليات

2024-02-25 | 11:11
محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد
17,725 مشاهدة

أعلنت محافظة بغداد اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي غداً.

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءً على تصويت مجلس محافظة بغداد، تعلن محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي لدوائرها، ليوم غداً الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٦، بمناسبة زيارة النصف من شعبان".

واستثنى القرار "الدوائر الخدمية التابعة إلى محافظة بغداد".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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