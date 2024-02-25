التربية تنوه بشأن دوام المدارس ليوم غد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "يوم غد الإثنين دوام رسمي في المدارس ببغداد".وفي وقت سابق أعلنت محافظة بغداد عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها ليوم غد بمناسبة النصف من شعبان.يذكر ان اغلب محافظات العراق أعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، لمناسبة النصف من شعبان.