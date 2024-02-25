بالصور من كربلاء.. إحياء ليلة النصف من شعبان

شهدت مدينة كربلاء، مساء اليوم الأحد، إحياء زيارة النصف من شعبان.

وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام المهدي (ع). أدناه صور من قلب المدينة..