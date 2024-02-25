بالفيديو.. حشود كبيرة ترافق السيد الصدر قرب مسجد السهلة

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو لجانب من زيارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى مسجد السهلة في النجف لاحياء زيارة النصف من شعبان.

ويظهر الفيديو تواجد حشود كبيرة من المواطنين أثناء مرور مركبة السيد الصدر. وزيارة النصف من شعبان يتوجه فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج العراق الى مرقد الإمام الحسين (ع) في كربلاء لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام المهدي (ع).