خارطة بغداد "حمراء" والازدحامات في كل مكان.. تعرف على أبرزها

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من مشروع الرستمية لغاية مدخل سوق بغداد الجديدةالشارع من مركز الرشاد وجسر المشتل ازدحام متصل لغاية سوق بغداد الجديدةشارع موسى بن نصير لغاية محكمة بغداد الجديدةسريع القناة عند مجسر حمورابي لغاية جسر الحبيبية، ومجسر حمورابي ازدحام لغاية مجسر حماةشارع معارض الحبيبية وساحة المعارض وشارع العمال ازدحام بالكاملازدحام من مجسر مظفر الى مستشفى الكنديمحمد القاسم من الكندي لغاية معارض النهضةشارع بور سعيد من مجسر النخيل لغاية مستشفى الجملة العصبيةشارع مثنى الشيباني ومجسر العلويةسريع الدورة من خلف المصفى لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسمشارع وجسر الطابقين بالكاملجسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعةشارع المطار بالكامل لغاية ام الطبولسريع القادسية وتقاطع ساحة الاحتفالاتساحة النسور من جميع الاتجاهاتشارع المنصور وجميع الشوارع الفرعية من بينها شارع الرواد وشارع النقاباتشارع 14 رمضان من جسر الاعظمية لغاية مجسر ساحة اللقاء