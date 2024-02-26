السومرية تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية والتمريض

السومرية نيوز-محليات

اعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين، نتائج الإمتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي 2023-2024.



وتنشر السومرية نيوز نتائج الامتحانات كاملة عبر الرابط أدناه

