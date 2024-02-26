واظهر مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، وضع عدة أطفال في "كيلة الشفل" لنقلهم الى أرض يابسة واخراجهم من الازقة المليئة بالاطيان وتحولت الى اراضٍ وعرة لاتستطيع عجلات الخطوط دخولها.الامر الذي اضطر الأهالي لاستخدام الشفل لنقل التلاميذ في مشهد قاسٍ على الطفولة ويعكس مدى عمق التردي الخدمي الذي لازالت تشهده العديد من المناطق المهملة، وسط شكوك بتوجيه الخدمات لمناطق معينة دون غيرها في بغداد، خصوصا مع اطلاق الحكومة الحالية تسمية "حكومة الخدمات" منذ بدء تشكيلها.