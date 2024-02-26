جنايات البصرة: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات احدهم أجنبي

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "مدانين اثنين احدهما يحمل الجنسية الاجنبية ضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة (المثيل امفيتامين) لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".