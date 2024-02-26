اعتداءات تطال البنية التحتية للكيبل الضوئي في البصرة

وقالت في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إنه "ضمن حملة إرهابية ممنهجة، تعرضت البنية التحتية التابعة لوزارة الاتصالات العراقية والمُنفذة من قبل الوطني للإنترنت في محافظة البصرة إلى اعتداءات إرهابية نالت عدداً من الكابينات المجهزة للمواطنين في منطقة حي الأصدقاء".وأضافت "وبينما تأخذ ايرثلنك على عاتقها اصلاح الاضرار في أسرع وقت ممكن وضمان عودة الخدمة لجميع المشتركين، فإنها تهيب بقواتنا الأمنية في المحافظة بقيادة قائد شرطة المحافظة لضرورة التحقيق العاجل في الاعتداء وتسليم المسؤولين عنه الى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل".