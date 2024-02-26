وزيرة المالية تكشف مصير رواتب وجداول موازنة 2024

وقالت سامي خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، ان إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة.وأكدت أن "رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل لعام 2024 وبدأنا بإطلاق تمويل الموازنة التشغيلية"، مشيرة الى انه "قريباً سنرسل جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى البرلمان".