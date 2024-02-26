صدور أمر قبض بحق متهمين بالاختلاس في دائرة صحة صلاح الدين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين ضبطت حالة تلاعب بارتكاب مخالفات في صرف مبلغ مالي مقداره (2,563,400,000) ملياران وخمسمائة وثلاثة وستين مليون وأربعمائة الف دينار بموجب تخويل مزور لإحدى الشركات المجهزة للاجهزة الطبية، إضافة إلى تنظيم عقود ووصولات شراء وهمية مع أحد مكاتب الأدوية في محافظة نينوى لتجهيز مواد طبية ومختبريـة بمبلغ مالي مقداره (1,308,499,000) مليار وثلاثمائة وثمانية ملايين دينار واربعمائة وتسعة وتسعين الف دينار، فضلا عن متهمين من أصحاب الصيرفات لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصي دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صرفت لهم تلك الأموال".ولفت إلى أن "القضية مازالت قيد التحقيق والاجراءات مستمرة فيها وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".