نائب يهدد بفضح فساد مستشفيات البصرة ويدعو لتغيير مدير الصحة

وقال عواد في تغريدة له على حسابه الشخصي بمنصّة "فيسبوك" وتابعتها السومرية نيوز: "مدير صحة البصرة شخصية فاسدة وفاشلة ووزير الصحة يتحمل ذلك، يصب هذا الدمار لصالح المستثمرين في المستشفيات الخاصة وما اكثرهم وهذا يدل على وجود ارتباط بين صحة البصرة وهؤلاء المستثمرين والمتضرر هو المواطن البصري".وأضاف، إن" على نقابة اطباء البصرة ان ترشح لنا شخصيات كفوءة لإدارة صحة البصرة وفي حال اصر الوزير على بقاء المدير الحالي الفاشل فستكون لنا كلمة اخرى وسنفضح الفساد في المستشفيات والمراكز الصحية وامام الجميع وبحضور الإعلام".