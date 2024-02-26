حريق يلتهم 16 محلا تجاريا في أيسر الموصل (صور)

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بأن حريقا كبيرا اندلع في 16 محلا تجاريا في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم داخل سوق في حي الزهراء بساحل الموصل الايسر"، مبينا ان "الحريق اتهم 16 محلا تجاريا".



وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده قبل ان ينتقل الى محال أخرى قريبة منه"، مشيرا الى ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بأسباب نشوب الحريق".