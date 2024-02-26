نينوى.. ضبط ثلاثة متهمين بالابتزاز والرشوة بگمرك المنطقة الشمالية

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة وفق بيان ورد لـ السومري نيوز، وفي حديثه عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى في سيطرة سدّ الموصل، أنَّ "ملاكات المُديريَّة التي انتقلت إلى السيطرة التي تقع بين مُحافظتي نينوى ودهوك تمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ من مُنتسبي مُديريَّة گمرك المنطقة الشماليَّة؛ على خلفيَّة مُمارستهم عمليَّات ابتزازٍ للتُّجَّار وسوَّاق الشاحنات الذين يمرُّون عبر السيطرة".وأضاف، انَّ "المُتَّهمين يساومون التُّجَّار والــسُّوَّاق ويجــبرونهـم على دفع مبالغ ماليَّةٍ "رشوةٍ"؛ لقاء السماح بدخول العجلات وهي مُحمَّلةٌ بالموادّ إلى مدينة الموصل"، مُشيراً إلى أنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت بعد إجراء التحرّيات اللازمة واستحصال قرارٍ قضائيٍّ، لافتاً إلى أنَّ عمليَّات الابتزاز تمَّت عن طريق إرسال البرقيات والمُوافقات بالهاتف".وأوضح، أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط خمسة هواتف بحوزة المُتَّهمين كانت تُستخدَمُ في تسيير أعمال الابتزاز والرشوة"، مُبيّناً أنَّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".