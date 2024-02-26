الإعلام والاتصالات تبحث مع "هواوي" تقليص الفجوة الرقمية

وقالت الهيئة في بيان، "التقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد اليوم الاثنين على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 المنعقد في برشلونة، وفدا يمثل شركة "هواوي" حيث تم بحث آليات ادخال تكنولوجيا الجيل الخامس، وتطوير مشروع الخدمة الشاملة في العراق".وقال المؤيد إن "اللقاء تضمن عرضاً توضيحياً من قبل شركة هواوي لعدد من الحلول التي يمكن أن تسهم بتقليص الفجوة الرقمية في إطار مشروع الخدمة الشاملة الذي تعمل عليه الهيئة في المناطق النائية والفقيرة في البلاد".وأكد ان "الكثير من الحلول التي تم استعراضها يمكن أن تسهم في دعم قطاعي الصحة والتعليم في المناطق المستهدفة بمشروع الخدمة الشاملة وباستخدام الطاقة النظيفة وبكلف مالية أقل".كما تم في لقاء آخر منفصل مع الشركة، بحسب البيان "الحديث عن متطلبات تكنولوجيا الجيل الخامس وآليات نشرها المستقبلية والترددات الخاصة بها فضلاً عن الأجهزة والمعدات اللازمة لعملها".وتم خلال اللقاء أيضاً "البحث في الحلول المثلى لضمان نجاح تطبيق هذه التقنية في البلاد مع تحقيق العدالة وضمان المنافسة العادلة في السوق العراقي".وأبدت الشركة "استعدادها لتقديم الدعم اللازم للعاملين في الهيئة عبر الدورات التدريبية والورش المشتركة والتي يمكن ان تنفذ في المراكز البحثية الخاصة بالشركة في عدد من دول العالم".