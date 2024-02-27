"تعويض مباشر" للمسافرين عن حقائبهم المتضررة أو المفقودة في العراق

وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة ميثم الصافي، إنَّ "وزير النقل رزاق السعداوي يتواجد بشكل شبه يومي في مطار بغداد، لمعالجة جميع المشاكل التي رافقت عمل كل من المطار والخطوط الجوية العراقية خلال الأعوام الماضية، بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمسافرين"، مؤكداً "البدء بإجراءات التعويض المباشر للمسافرين عن حقائبهم المتضررة أو المفقودة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبين أنَّ "عمليات تطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي، واعتماداً على خطة متكاملة، ستنفذ بالكامل مع البنك الدولي"، منوهاً بأن وزارته "شرعت بدراسة المشاريع التي صادقت عليها سابقاً سلطة الطيران المدني، بيد أنها لم تنفذ، وأهمها أجهزة الأحزمة ومنظومة الإنارة".وتتضمن خطة التطوير، توسعة صالات الاستقبال والتوديع، وإضافة سلالم ومصاعد كهربائية، وإعادة تأهيل الإنارة داخل الصالات، وتطوير المرافق الخدمية والتي ستتكفل بها الشركة الاستثمارية التي ستدير وتشغل مطار بغداد الدولي.وذكر الصافي أنَّ وزارته وجهت بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع الرحلات الداخلية والخارجية في توقيتها المحدد، مع إعداد دراسة عن تشغيل خطوط نقل جديدة للطائر الأخضر خلال العام الحالي، بما يحقق جدوى اقتصادية للبلاد، اضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة جميع الطائرات المتوقفة.