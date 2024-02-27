الانواء الجوية: جو غائم وأمطار رعدية ببعض مناطق العراق

صفر مئوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد اليوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية بعد الظهر في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، بينما تنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة الصغرى في محافظة دهوك ستكون 1، وفي محافظة أربيل -1، فيما ستكون درجة الحرارة الصغرى في محافظة السليمانية".وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يومي الخميس والجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".