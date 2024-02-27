بسبب حمولتها.. شاحنات عراقية عالقة منذ يومين بمنفذ الشلامجة (فيديو)



السومرية نيوز – محليات



ناشد عدد من سائقي شاحنات عالقة في منفذ الشلامجة الحدودي شرق البصرة بتسهيل إجراءات دخولهم، بعد منعهم من الدخول منذ يومين بسبب حمولة شاحناتهم.

وبحسب سائقي الشاحنات، فإن القائمين على منفذ الشلامجة طالبهم بان تكون اقصى حملهم لهم هي 36 طنا لكل شاحنة، بينما شاحناتهم تحمل أكثر من 50 طنا.



واعتبر السائقون أن هذا القرار يطبق فقط على منافذ الجنوب ولا يطبق في بقية المنافذ، مطالبين الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تسببت بتكدس الشاحنات بشكل كبير.