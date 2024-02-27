بغداد.. السجن 10 سنوات بحق منتحل صفة قاضٍ

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بانتحال صفة قاضي في هيئة الاشراف القضائي ومحكمة التمييز حيث قام بانشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصفة بقصد الحصول على منافع مالية".وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة /1 و2 منه".