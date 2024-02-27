نيويورك تايمز عن هدنة المقاومة العراقية: انقذت قيادياً كبيراً من الاغتيال وهذه اسرارها

ذكرت في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان إيران بذلت جهودًا متضافرة لكبح جماح الفصائل المسلحة في العراق وسوريا بعد أن ردت الولايات المتحدة بسلسلة من الضربات الجوية لمقتل ثلاثة من جنود الاحتياط بالجيش الأمريكي هذا الشهر.وأضافت انه في البداية، كانت هناك مخاوف إقليمية من أن يؤدي العنف المتبادل إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، لكن منذ الضربات الأمريكية في 2 فبراير، يقول المسؤولون الأمريكيون، لم تكن هناك هجمات من قبل الفصائل على القواعد الأمريكية في العراق، ولم تحدث سوى هجومين صغيرين في سوريا.وأشارت الصحيفة الى ان الهدوء النسبي يعكس القرارات التي اتخذها الجانبان ويشير إلى أن إيران تتمتع بمستوى معين من السيطرة على الفصائل، في وقت ان إدارة بايدن أوضحت أن طهران ستتحمل المسؤولية عن الحسابات الخاطئة والعمليات التي تقوم بها القوات الوكيلة، لكنها تجنبت أي هجوم مباشر على إيران.وشعر القادة الإيرانيون بالقلق من أن مستوى الحكم الذاتي الممنوح للفصائل المسلحة بدأ يأتي بنتائج عكسية وقد يدفعهم إلى الحرب، وفقًا لمسؤولين إيرانيين وأمريكيين تحدثوا للصحيفة.ونقلت الصحيفة عن سينا آزودي، المحاضر في جامعة جورج واشنطن والخبير في الأمن القومي الإيراني قوله: "إنهم خائفون من المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، ويعلمون أنه إذا قُتل أميركيون مرة أخرى فإن ذلك يعني الحرب". "كان عليهم كبح جماح الفصائل وإقناعهم بأن الحرب مع الولايات المتحدة يمكن أن تلحق الضرر بطهران أولاً ومن ثم بالمحور بأكمله".الصحيفة أوضحت ان الجهود الإيرانية لكبح جماح القوات بدأت بعد فترة وجيزة من مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن يوم 28 يناير/كانون الثاني، حيث تعهدت واشنطن برد قوي.الجنرال قاآني، قاد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في أواخر يناير/كانون الثاني في طهران وبغداد مع الاستراتيجيين وكبار قادة الحرس الثوري وكبار قادة الفصائل لإعادة رسم الخطط وتجنب الحرب مع الولايات المتحدة، وفقًا لاثنين من الإيرانيين المنتمين إلى الحرس الثوري، أحدهما منهم استراتيجي عسكري. وكانت رويترز أول من نشر تقريرا عن زيارة الجنرال لبغداد.أخبرهم الجنرال قاآني أن إيران والفصائل المختلفة حققت مكاسب كافية في الضغط على الولايات المتحدة لأن الرئيس بايدن كان يواجه انتقادات شديدة بسبب دعمه القوي لإسرائيل وظهرت شقوق بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال الإيرانيان إن الحرب بين طهران وواشنطن يمكن أن تعرض للخطر أيضًا الهدف طويل المدى المتمثل في استئصال الولايات المتحدة من المنطقة.وأعلنت كتائب حزب الله وقف الهجمات على القواعد الأمريكية وأن قراراتها مستقلة عن إيران.وكانت نتيجة مشاورات الجنرال قاآني عبارة عن استراتيجية جديدة دعت الفصائل العراقية إلى وقف جميع الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان في الشمال، والسفارة الأمريكية في بغداد. وفي سوريا، طُلب من مجموعات الفصائل خفض شدة الهجمات على القواعد الأمريكية لتجنب سقوط قتلى، وفقًا لمسؤولين إيرانيين وتقييمات استخباراتية أمريكية. لكن الإيرانيين المطلعين على الاستراتيجية قالوا إن الجماعات النشطة ضد إسرائيل في لبنان واليمن ستواصل العمل بوتيرة سريعة.وقال مسؤول أمريكي آخر إن البنتاغون مستعد لضرب المزيد من أهداف الفصائل إذا لزم الأمر، لكنه قرر أن تنفيذ المزيد من الضربات الآن سيؤدي إلى نتائج عكسية.