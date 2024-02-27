الفنان مكي عواد في ذمة الله

وقالت النقابة في بيان لها "ببالغ الحزن والأسى.. تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان مكي عواد، والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".