صدور احكام قضائية بحق تاجري مخدرات في بغداد وواسط

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيس شفاف يحتوي على مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".الى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات ينقل المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته (٨٠) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة".