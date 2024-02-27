التعليم تعلن توفر 50 منحة دراسية هندية للدراستين الأولية والعليا

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر 50 منحة دراسية مقدمة من الحكومة الهندية للدراسات الأولية والعليا للعام 2025/2024.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "المنح الدراسية تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات وأن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 2024/3/20".