بعد فوزها بلقب "صانعة الأمل" في الامارات.. من هي العراقية "تالا الخليل"؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ستّهم
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تفجير كابلات للاتصالات تربط الجزيرة العربية وإفريقيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2022
رمضان 2023
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-482697-638446319555785416.jpg
بعد فوزها بلقب "صانعة الأمل" في الامارات.. من هي العراقية "تالا الخليل"؟
محليات
2024-02-27 | 06:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,698 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
فازت العراقية تالا الخليل بلقب "صانعة الأمل" الأولى في الوطن العربي، وحصدت الجائزة التي تمنحها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويسلط تقرير السومرية نيوز، الضوء على سيرة الصيدلانية العراقية التي أصبحت محط انظار العالم.
*العراقية تالا الخليل تفوز بلقب "صانعة الأمل" الأولى في الوطن العربي
كرم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، صناع الأمل الأربعة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل، بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة صناع الأمل 4 ملايين درهم.
وتوجت العراقية تالا الخليل بلقب "صانعة الأمل" الأولى في الدورة الرابعة من المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، بعدما حصلت على أعلى نسبة تصويت في الحفل.
ووجه الشيخ محمد بن راشد، بأن يكون جميع صناع الأمل الأربعة المتأهلون إلى نهائيات المبادرة فائزين باللقب، وهم إضافة إلى تالا الخليل، العراقي محمد النجار، والمغربي أمين إمنير، والمصرية فتحية المحمود.
وأسست صانعة الأمل العراقية الدكتورة الصيدلانية تالا الخليل، مؤسسة مجانية لرعاية ومساعدة الأطفال من أصحاب الهمم في العراق، واستهلت رحلتها مع عالم صناعة الأمل في عام 2015، عندما خصصت "كرفاناً" في مستشفى الأطفال التخصصي بالبصرة لاستقبال مرضى السرطان من الأطفال لغرس الأمل وتجاوز الكثير من التحديات والتي أبرزها عدم قدرتهم على استكمال الدراسة، أو الاندماج في المجتمع، أو حتى إيجاد مساحة أمل لحياتهم، لأنهم محاطون فقط بالمرض والدواء، ومن هنا جاءتها فكرة تأسيس مشروع الأكاديمية.
حصلت تالا الخليل على دعم من البنك المركزي العراقي، لتوفير مبنى مؤثث بشكل متكامل لمدة 3 سنوات، حيث انطلقت الأكاديمية في البداية بـ 100 محارب من المرضى وأصحاب الهمم، تسعى إلى إعدادهم لمواجهة تحديات الحياة بكل ثقة في النفس.
فمن هي الدكتورة تالا خليل؟
عرفت الدكتورة تالا خليل، وهي صيدلانية عراقية من مدينة البصرة بمبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم من الأطفال والمصابين بمرض السرطان لرعايتهم منذ أن كانت طالبة، إذ كرست نفسها لمساعدتهم لمنحهم حياة أفضل.
وبدأت الدكتورة تالا مبادرتها داخل مستشفى البصرة للأطفال، وأنشأت في عام 2016 "أكاديمية المحاربين" لرعاية الأطفال من ذوي الهمم، ونجحت في تغيير حياة أكثر من 500 طفل، وتؤكد أن حلمها الوحيد "الوصول إلى كافة أطفال العالم".
وعاشت خليل مع أطفال من المصابين بمتلازمة "داون" والصم والبكم وباتت تعرف بلقب "أم المحاربين".
ومن القصص الملهمة التي قامت بها الدكتورة تالا خليل، إنقاذها طفلاً مريضاً ومنعه من الانتحار لخمس مرات، وتقول إن الطفل ذاته أصبح الآن مديراً في أحد المصانع ويشرف من خلال عمله على أكثر من 30 موظفاً، ولديه 3 براءات اختراع.
وقالت عقب تتويجها بلقب صانع الأمل لعام أن طموحها الآن التوسع في مشروعها الخاص بدعم الأطفال من ذوي الهمم، والانطلاق لكافة دول العالم العربي.
*من هو العراقي محمد النجار؟
فقد العراقي الدكتور محمد النجار، 37 عاماً، ساقه في عام 2014، نتيجة تطوعه للقتال ضد تنظيم "داعش" الارهابي، حيث أصيب برصاصة في ساقه نتجت عنها مضاعفات عرضت حياته للخطر، وأدخلته في غيبوبة لأكثر من شهرين، لكنه ما إن استفاق حتى قرر تحويل هذا الحادث إلى نقطة الانطلاق في مجال العمل الإنساني.
وتمكن من الحصول على منحة لدراسة الدكتوراه في لندن، بعد أن تكيف مع الطرف الاصطناعي الذي تم تركيبه له وبدأ بالعودة للمشي وأداء أعماله اليومية والاهتمام بأسرته، ورغم انشغال النجار بدراسة الدكتوراه في القانون ببريطانيا عام 2016، إلا أنه لم يفقد يوماً شغفه بكرة القدم، وهو ما تحقق بعد أن علم أن هناك فريقاً لمبتوري الأطراف في مدينة بورتسموث البريطانية التي يدرس فيها ويحمل الاسم نفسه، فكتب إليهم، وأراد الانضمام إليه، وهو ما حدث بعد ذلك.
وأصبح جزءاً من فريق بورتسموث، وشارك معه في الكثير من المباريات على مدار 4 سنوات هي مرحلة دراسته ببريطانيا، ومن هناك حاول وضع نواة لفريق عراقي من مبتوري الساق، لكن هذه الفرصة لم تحن إلا بعد عودته إلى بغداد.
وتمكن صانع الأمل العراقي مع فريق بورتسموث من الحصول على كأس دوري إنجلترا في عام 2018، وازدادت شهرته بين العرب والعراقيين في مدينة بورتسموث بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في النادي عام 2019، الأمر الذي حفزه أكثر على نقل التجربة إلى وطنه، بعد أن أعادت له كرة القدم ثقته بنفسه ولياقته البدنية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد
محليات
42.2%
11:11 | 2024-02-25
محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد
11:11 | 2024-02-25
التربية تنوه بشأن دوام المدارس ليوم غد
محليات
27.31%
11:39 | 2024-02-25
التربية تنوه بشأن دوام المدارس ليوم غد
11:39 | 2024-02-25
طقس العراق.. استعدوا لأسبوع من "الصقيع" والملابس السميكة
أخبار الطقس
17.16%
00:59 | 2024-02-26
طقس العراق.. استعدوا لأسبوع من "الصقيع" والملابس السميكة
00:59 | 2024-02-26
ظاهرة غش جديدة تجتاج الأسواق العراقية
بالفيديو
13.33%
02:00 | 2024-02-26
ظاهرة غش جديدة تجتاج الأسواق العراقية
02:00 | 2024-02-26
المزيد
أحدث الحلقات
الله بالخير
برومو الله بالخير | رمضان 2024
05:13 | 2024-02-27
الله بالخير
برومو الله بالخير | رمضان 2024
05:13 | 2024-02-27
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٢١٩ | الموسم 6
04:02 | 2024-02-27
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٢١٩ | الموسم 6
04:02 | 2024-02-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو أول موبايل؟ 27-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو أول موبايل؟ 27-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-27
طل الصباح
لازم نختار وفقرة الأبراج 27-2-2024
00:30 | 2024-02-27
طل الصباح
لازم نختار وفقرة الأبراج 27-2-2024
00:30 | 2024-02-27
Celebrity
الفنانة غراء ثابت - الحلقة ٥١ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-26
Celebrity
الفنانة غراء ثابت - الحلقة ٥١ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 26-2-2024
13:00 | 2024-02-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 26-2-2024
13:00 | 2024-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-26
استديو Noon
أرسل تحية 26-2-2024
07:00 | 2024-02-26
استديو Noon
أرسل تحية 26-2-2024
07:00 | 2024-02-26
Morning Live
كيف نتجاوز مرحلة الانفصال العاطفي - م2 Morning Live - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-26
Morning Live
كيف نتجاوز مرحلة الانفصال العاطفي - م2 Morning Live - الحلقة ٢٢٣ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-26
الأكثر مشاهدة
الله بالخير
برومو الله بالخير | رمضان 2024
05:13 | 2024-02-27
الله بالخير
برومو الله بالخير | رمضان 2024
05:13 | 2024-02-27
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٢١٩ | الموسم 6
04:02 | 2024-02-27
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٢١٩ | الموسم 6
04:02 | 2024-02-27
لقطات
مو مهم رياضي مهندس المهم اتزوج | ناس وناس
02:59 | 2024-02-27
لقطات
مو مهم رياضي مهندس المهم اتزوج | ناس وناس
02:59 | 2024-02-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو أول موبايل؟ 27-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-27
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو أول موبايل؟ 27-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-27
طل الصباح
لازم نختار وفقرة الأبراج 27-2-2024
00:30 | 2024-02-27
طل الصباح
لازم نختار وفقرة الأبراج 27-2-2024
00:30 | 2024-02-27
Celebrity
الفنانة غراء ثابت - الحلقة ٥١ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-26
Celebrity
الفنانة غراء ثابت - الحلقة ٥١ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 26-2-2024
13:00 | 2024-02-26
منتدى سومر
اعرف واطلب 26-2-2024
13:00 | 2024-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2024 | 2024
11:30 | 2024-02-26
استديو Noon
أرسل تحية 26-2-2024
07:00 | 2024-02-26
استديو Noon
أرسل تحية 26-2-2024
07:00 | 2024-02-26
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستلتزم حكومة إقليم كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية؟
نعم، لكونها باتة وملزمة
نعم، لكونها باتة وملزمة
كلا، ستتهرب من تنفيذها
كلا، ستتهرب من تنفيذها
غير متهم
غير متهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.