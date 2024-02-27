في الديوانية.. اعتقال شخص عنّف أطفاله بوحشية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، مساء الثلاثاء، عن اعتقال شخص عنّف أطفاله بوحشية.

وقال إعلام الشرطة في بيان، إنه "بمهنية عالية وجهد مميز وحال وصول المعلومات الى قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان الذي أشرف شخصيا على تنفيذ الواجب، ألقت قوة من قسم حماية الاسرة ومركز شرطة الشامية بأمرة مدير قسم الأسرة العميد عدنان خلف فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين القبض على متهم قام بتعنيف اطفاله الـ 4 بوحشية مستخدما (الصوندة والكتر) والضرب بقسوة".

وأضاف البيان أن المعتقل "تسبب بجروح بليغة لهم في أنحاء مختلفة من الجسم بعد احتجازهم بمنزله في قضاء الشامية".

وأشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتوقيفه من قبل القضاء فضلا عن توفير الرعاية الصحية للأطفال المعنفين وتسليمهم إلى عمهم مقابل التعهد بالحفاظ عليهم".