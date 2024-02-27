بسيارات كلاسيكية.. رحلة مثيرة من العراق الى السعودية (صور)

اتجهت سيارات كلاسيكية من العراق الى السعودية في خطوة يهدف أصحابها لأداء مناسك العمرة.



ونشر نادي "كلاسك العراق" صوراً للسيارات وهي تتجه الى الأراضي السعودية. وسبق أن شهدت مدينة الموصل خلال الأيام الماضية انطلاق شخصين الى السعودية، برحلة عبر الدراجة الهوائية لأداء مناسك العمرة. وأدناه صور رحلة السيارات..