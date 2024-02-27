إنقاذ شخص حاول رمي نفسه من "برج" في الدجيل

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإنقاذ شخص حاول رمي نفسه من أعلى برج في الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني انقذت شخصا حاول رمي نفسه من أعلى برج للاتصالات في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر أنه "تم تسليمه الى الأجهزة الأمنية المعنية وفق الإجراءات القانونية المتبعة".