شوارع حمراء بالكامل.. خارطة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:ازدحام سريع القناة من مجسر الرستمية الى حديقة الجمهوريةازدحام من مركز شرطة الرشاد الى جسر المشتل والغدير على سريع القناةالقناة ازدحام السايدين من نصب الشهيد الى جسر الحبيبيةشارع بور سعيد من جسر الحبيبية وحتى مستشفى الجملة العصبيةشارع فلسطين بين مجسر النخيل ومجسر حماةشارع معسكر الرشيد من فلكة الزعفرانية وحتى سريع الدورةسريع الدورة من المصفى الى نزلة الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمسريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالاتسريع المطار لغاية ام الطبولشارع البياع من مجسر حي العامل لغاية الحي الصناعي في البياعشارع قطر الندى وجسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعةشارع وجسر الطابقين من شارع المصافي الى ساحة الطابقينشارع الرواد وأبو جعفر المنصور وشارع البيجية ازدحامساحة النسور من جميع الاتجاهاتشارع 14 رمضان من تقاطعه مع 14 تموز لغاية مستشفى الطفل