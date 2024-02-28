الأمطار الأخيرة رفعت الخزين المائي في العراق 1% فقط

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إنَّ الخزين المائي ارتفع إلى أكثر من عشرة مليارات م3، على خلفية الأمطار الهاطلة مؤخراً والسيول الناتجة عنها والتي تم استيعابها بشكل أمثل لوجود فراغ خزني كبير يصل إلى 100 مليار م3، بهدف الإفادة منها بتأمين احتياجات الموسم الصيفي المقبل"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وتوقع أن يصل خزين البلاد المائي بعد ذوبان الثلوج وقبل حلول الموسم الصيفي المقبل، 25 إلى 28 مليار م3، منوهاً بأنَّ الأمطار لم تملأ سوى واحد بالمئة من الفراغ الخزني المتوفر في البلاد.وكاشف عن أنَّ جميع ملاكات وآليات وزارته في حالة استنفار تام لمواجهة أي موجة فيضانية قد تحدث خلال الأيام المقبلة.