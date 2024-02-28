بينهم أجانب.. الإعدام بحق خمسة تجار مخدرات في العراق

المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "التجار الخمسة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الاجنبية يعملون في تجارة المخدرات (كبتاكون) في محافظة السماوة، حيث يتم جلبها من محافظة النجف ومن ثم تهريبها الى دول الجوار".وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات".