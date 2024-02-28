انحدرت 82% خلال 60 عامًا.. مراجعة تاريخية لحصة الفرد العراقي من الأراضي الزراعية

وبلغت نسبة انخفاض حصة الفرد العراقي من مساحة الأراضي الزراعية "سالب 82%"، أي انخفضت حصة الفرد العراقي من الأراضي الزراعية بنسبة 82% من عام 1961 وحتى 2020 بشكل مستمر خلال 60 عامًا، بحسب بيانات خاصة توفرها مواقع عالمية وحللتها السومرية نيوز.وعلى صعيد نسبة التغير بحصة الفرد من الأراضي الزراعية جاء العراق في مراتب متأخرة عالميًا حيث حل بالمرتبة 158 من اصل اكثر من 200 دولة حول العالم بنسبة التغير بحصة الفرد، حيث يحل بالمراتب الأولى البلدان التي زادت من حصة الفرد بالاراضي الزراعية وبعدها الدول التي فقدت نسبة قليلة من حصة الفرد في الأراضي الزراعية وصولا الى البلدان التي انخفض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية فيها بشكل كبير خلال الـ60 عاما الماضية.اما على صعيد حصة الفرد من الأراضي الزراعية عالميًا "وليس مقدار التغير"، فلقد حل العراق في المرتبة 143 من اصل دولة 200 بنصيب الفرد من الأرضي الزراعية.وبلغ نصيب الفرد العراقي من الأراضي الزراعية 0.22 هكتار لكل فرد وهو مايعادل 0.8 دونم مقارنة بـ1.2 هكتار لكل فرد عراقي مايعادل 4.8 دونم لكل فرد في عام 1961.