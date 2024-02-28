النقل تلغي وكالة عامة لإحدى موظفاتها الحقوقيات

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، الغاء وكالة عامة لإحدى موظفاتها الحقوقية في الدائرة القانونية للوزارة.

وحصلت السومرية نيوز، على وثيقة أكدت أن قرار إلغاء الوكالة العامة للموظفة الحقوقية ايمان محمد عبد رضا جاء لمقتضيات المصلحة العامة.



أدناه نص الوثيقة:

