متورطون بقضية "أحمد شايع".. الداخلية تحيل 6 ضباط و4 مفوضين الى المحكمة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة أحالت (6) ضباط و(4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق احكام المواد (31 و 341 و 271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (احمد شايع)"، مشيرة الى "تحديد يوم الاثنين الرابع من آذار المقبل موعداً لمحاكمتهم".وأضافت الوزارة أنها "وجهت عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة".