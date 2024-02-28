رئيس استئناف البصرة يكشف اسرار "خطيرة" عن ملفات التهريب والجرائم

ويكشف رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق، خلال مقابلة مع صحيفة "القضاء" أن "هناك خط تهريب دولي خارج المنافذ الحدودية يتم عبره تهريب المخدرات باستخدام الطائرات الشراعية والمسيرة"، وفيما تحدث عن عدة عمليات ضبط وإلقاء قبض على المتاجرين بالمخدرات بجهود أمنية وقضائية، أشار إلى قضايا تهريب أخرى تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية وتهريب النفط الأسود والسيارات دون الموديل المسموح به.وفي ملف النزاعات العشائرية ذكر أن جفاف الأهوار وتلاشي الزراعة وانتشار البطالة، عمق النزاعات العشائرية المسلحة، من غير أن ينسى أن دخول الاستثمارات النفطية وتعويضات الدولة لبعض العشائر ساهمت في بعض المعارك القبلية، مشددا على وجوب نزع سلاح العشائر للخلاص من هذا الملف.* في ظل وجود المنافذ الحدودية في البصرة التي تربطها مع دول أخرى، فضلاً عن ميناء أم قصر، كان لآفة المخدرات وقع كبير على المحافظة التي تنتشر هذه المواد فيها بصورة كبيرة، تحدث لنا عن ذلك، وعن دور القضاء في مكافحة هذه الآفة؟*ما هي طرق تهريب المخدرات؟* هل هناك تنسيق مع دول الجوار؟*ما هي الإحصائية المتوفرة لديكم خلال عام 2023 بالنسبة للدعاوى المحسومة بحق المتاجرين والمتعاطين للمواد المخدرة؟* وفي ما يتعلق بملف تهريب، هل نستطيع أن نقول بأنه أغلق في المحافظة أم ما زالت العصابات بين الحين والآخر تعبث بهذه الثروة من خلال ثقب وتخريب الأنابيب النفطية؟*ما هي صور تهريب النفط والأسلوب الذي يستخدمه المهربون؟* ماذا عن ملف النزاهة وهدر المال العام وقضايا الفساد المالي؟*هل هنالك جرائم الكترونية في المحافظة؟ ما الأمثلة على ذلك؟ وكيف تتعامل معها المحكمة؟* هل من أرقام لهذه الجرائم؟*كيف ترى مستوى الجرائم في البصرة هل هو في ارتفاع أم انخفاض؟*ما هي أكثر الجرائم شيوعاً في المحافظة؟*تحدث لنا عن ملف النزاعات العشائرية وهل هنالك أحكام صدرت بهذا الشأن؟ وما هو الحل برأيك لإنهاء هذا الملف؟*أين يتركز هذا النزاع بالضبط؟*ما هو مستوى جرائم القتل في محافظة البصرة؟ وما هي الأسباب والدوافع؟* ما هي أبرز البضائع و الحاجيات التي تدخل عبر المنافذ الحدودية بشكل غير رسمي؟*وماذا أيضا؟*بعد افتتاح محاكم جديدة ومنها محكمة المعقل وقاعة حمورابي وغيرها داخل مركز محافظة البصرة هل ما زالت البصرة تحتاج إلى افتتاح محاكم أخرى نظراً لكثافة السكان؟