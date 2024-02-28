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خلال أسبوع.. إيقاف 66 ابتزازاً وتعنيفا أسريا بمحافظات مختلفة

محليات

2024-02-28 | 11:58
خلال أسبوع.. إيقاف 66 ابتزازاً وتعنيفا أسريا بمحافظات مختلفة
94 مشاهدة

أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الأربعاء، إيقاف 66 ابتزازاً وتعنيفا أسريا خلال أسبوع بمحافظات مختلفة.

وذكر بيان مديرية ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية من ايقاف (43) حالة ابتزاز الكتروني ومعالجة (23) حالة تعنيف أسري في جميع المحافظات خلال أسبوع".

وأشارت الى انها "اعادت (9) فتيات هاربات الى ذويهم".
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