بالفيديو.. حريق يطال مصفاة على طريق أربيل كركوك

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق قالوا إنه في مصفاة على طريق أربيل كركوك.

ويظهر الفيديو ألسنة النار وهي تلتهم منطقة في المصفاة، مع أصوات سيارات الإطفاء وهي تقترب من الحريق. للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..