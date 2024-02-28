بغداد.. حادث مروري ينتهي بإصابة 5 أشخاص وتحطم 6 مركبات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وقع حادث مروري بين 6 مركبات على الطريق السريع قرب الجسر الرابع بغداد _بابل، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه"، مبينة انه "أدى الحادث إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة وتحطم ستة مركبات".ودعت المديرية، سائقي المركبات، الى "الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية حفاظاً على سلامة الجميع".