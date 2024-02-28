السيد الصدر يقدم نصيحة لأحد أتباع التيار الصدري

قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر نصيحة لأحد أتباع التيار.

ويظهر فيديو بثه حساب "وزير القائد" في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مقرب من السيد الصدر، حديثه مع احد أتباع التيار الصدري بشأن لحيته.

ونصح السيد الصدر الشخص بتخفيف لحيته، موجهاً رسالة الى الجميع بهذا الشأن.

للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..