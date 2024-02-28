بعد فيديو متداول.. شرطة الديوانية تكشف حقيقة "الأسد الهارب"

نفت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الأربعاء، ظهور أسد بإحدى مناطق المحافظة.

وقالت الشرطة لـ السومرية نيوز، "لا صحة للفيديو المتداول بشأن ظهور أسد في إحدى مناطق المحافظة".



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، تناولت مقطع فيديو قالت لظهور أسد في قضاء السنية هارب من محمية.