في بغداد.. قصة حزينة لوفاة بطل مصارعة بصعقة (فيديو)

توفي بطل مصارعة من الأعظمية بصعقة كهربائية في الغزالية غربي العاصمة بغداد.



وقال خال المتوفي في حديث لـ السومرية، إن "البطل كان يعمل في البناء برفقتي وتوفي بصعقة كهربائية اثناء العمل".

وأضاف أن "هناك كابلاً للكهرباء تم وضعه بشكل ملاصق للبيت"، مشيراً الى أن "صاحب المنزل قدم شكوى أكثر من مرة بشأن الكابل دون جدوى".

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