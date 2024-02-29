أبرز الشوارع المختنقة.. خارطة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:شارع وجسر الطابقينشارع السندباد من مستشفى الرشيد العسكري متصلا بازدحام شارع الهنديةجسر سريع الدورة وصولا الى الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمشارع الصناعة امام مستشفى العلوية للأطفالكرادة خارج عند ساحة التحرياتشارع موسى بن نصير من تقاطع شارع فلسطين وصولا الى كراج الأمانةشارع مثنى الشيباني من مجسر حماة الى المدينة الأولمبيةشارع الجمهورية والرشيد وجسر السنك وشارع الكيلانينفق العلاوي وشارع المنصور وشارع الرواد وشارع النقاباتسريع القادسية من مستشفى الحارثية العسكري الى ساحة الاحتفالاتشارع قطر الندى من السيدية بازدحام متصل مع جسر الجادرية بالكامل وصولا الى تقاطع الجامعةشارع البياع من الحي الصناعي وصولا الى تقاطع الخيزران المؤدي الى السيديةشارع 14 رمضان من جسر 14 رمضان الى مستشفى الطفل المركزيساحة النسور من جميع الاتجاهات