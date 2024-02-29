قفز 190%.. إقبال كبير على المدارس المهنية في العراق هذا العام

وأوضح مدير التعليم المهني في الوزارة محمود المالكي أنَّ متابعة الواقع العام للمدارس المهنية كشفت عن الحاجة لبناء أكثر من 110 مدارس، لافتاً إلى وجود 350 مدرسة إعدادية مهنية معتمدة في جميع المحافظات، هي الأخرى بحاجة إلى توسيع وترميم .وأشار إلى أن العام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024 شهد اقبالاً كبيراً على المدارس المهنية، لكونها فتحت اختصاصات جديدة تلبي حاجة سوق العمل وطموحات الطلبة، مفصحاً عن قبول 52 ألف طالب في المدارس المهنية لهذا العام، وهو عدد كبير جداً مقارنة بنسبة قبول الطلبة في نفس المدارس خلال العام الماضي اذ تم تسجيل18 ألف طالب وطالبة فقط في في المحافظات كافة .هذا يعني ان نسبة الارتفاع بعدد المقبولين بالمدارس المهنية بلغ اكثر من 188%، كما ان الامر يحتاج الى رفع عدد المدارس من 350 الى 460 مدرسة وبنسبة ارتفاع اكثر من 30%، بحسب الأرقام المذكورة.