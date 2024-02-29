وقال مدير بلديات بغداد ياسر القريشي إنّ المديرية، أكملت المراحل الأولى والثانية والثالثة من إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 والتي تتضمن 5 مراحل.وأشار الى ان المديرية تنفذ حالياً المرحلة الرابعة المتضمنة حل الأراضي الزراعية وتحويلها إلى الجنس السكني بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لافتا الى أن لجنة حل الأراضي في الوزارة ستعمل على إيقاف حصص المياه عنها، لغرض البدء بإجراءات شمولها بخدمات البنى التحتية.وأوضح أن جميع الأراضي التي تم استغلال 30 بالمئة منها لأغراض ونشاطات غير زراعية، تم تحويلها إلى سكنية وإلغاء كل صفة زراعية عنها، بينما الأراضي التي نسبة استغلالها أقل من النسبة المذكورة وجرت عليها فعاليات زراعية، فانها تبقى بصفتها الزراعية ولا يجري تحويلها إلى سكنية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأكد أن المديرية بعد انتهاء مرحلة تحويل الاراضي إلى سكنية ستبدأ بتطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة المتضمنة تمليك الأراضي وإصدار سندات لمستحقيها .